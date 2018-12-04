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Ortaokul öğrencisi, iple asılı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 23:28 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde gün boyu kendisinden haber alamayan ailesinin şehir merkezinde aradığı ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki M.D., evlerinin çatı katıda ipe asılı şekilde ölü bulundu.

Ortaokul öğrencisi, iple asılı bulundu

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde gün boyu kendisinden haber alamayan ailesinin şehir merkezinde aradığı ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki M.D., evlerinin çatı katıda ipe asılı şekilde ölü bulundu.
Oltu Ortaokulu öğrencisi olan M.D.’nin öğlen saatlerinde eve gelmemesi ve telefona da cevap vermemesi ailesini endişelendirdi. Çocuklarından haber alamayan aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Polisler ve ailesi tarafından gün boyu her yerde aranan M.D., saat 22.00 sıralarında Şehitler Mahallesi’ndeki evlerinin çatı katında iple asılmış halde ölü olarak bulundu. M.D.'nin yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine ailesi sinir krizleri geçirdi. Ortaokul öğrencisi M.D.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Ortaokul öğrencisi, iple asılı bulunduOrtaokul öğrencisi, iple asılı bulundu

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