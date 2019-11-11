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Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikâyet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

KAMU Denetçiliği Kurumu'na (KDK) internet üzerinden başvuran bir ortaokul öğrencisi, ders işleyiş yöntemini beğenmediği öğretmenini şikâyet etti.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- KAMU Denetçiliği Kurumu'na (KDK) internet üzerinden başvuran bir ortaokul öğrencisi, ders işleyiş yöntemini beğenmediği öğretmenini şikâyet etti. Şikâyet sonrası görevli uzman, okula ziyaret gerçekleştirerek, okul müdürü ve rehber öğretmen ile görüşmeler yaptı, ardından başvuruyu yapan çocuk ile irtibat kurdu.
İstanbul'da yaşayan bir ortaokul öğrencisi KDK'nın 'www.kdkcocuk.gov.tr' adresli çocuk internet sitesi üzerinden, 6 Ocak'ta yaptığı başvurusunda sosyal bilgiler öğretmeninin okul dışından aldırdığı kitabı baştan sona yazdırdığını belirtti. Başvuruyu sonuçlandırmak için harekete geçen KDK, başvurudaki irtibat numarasından öğrenci ile iletişim kurulamayınca bir sosyal hizmet uzmanını görevlendirdi. KDK'nın İstanbul ofisinde görevli uzman, okula ziyaret gerçekleştirerek, okul müdürü ve rehber öğretmen ile görüşmeler yaptı, ardından başvuruyu yapan çocuk ile irtibat kurdu. Kurum, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından hazırlanan raporda, başvuran öğrenci ile tekrar iletişime geçildiği ve öğrencinin şikayetçi olduğu öğretmenin ismini ve sorununu rehber öğretmeni ile paylaştığı, sorunun okul idaresine de intikal ettirildiği kaydedildi. Raporda, okul müdürünün gereken uyarıları alacağının düşünüldüğü ifade edilirken, şikayette bulunan çocuğun da öğretmenini gözlemlemek için biraz süre istediği belirtildi. Ayrıca çocuğun, bu süre zarfında öğretmeninin davranışlarının değişmemesi halinde KDK’ya tekrar başvuruda bulunacağını söylediği de bildirildi.
ÖĞRETMENİNİ GÖZLEMLEDİ, SORUN ÇÖZÜLDÜ
Sorunun öğrenci ve öğretmen arasında çözülmesinden sonra KDK, 'dostane çözüm kararı' verdi. KDK karar metninde şöyle denildi:
"Mesleki Görüşme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde, başvuran çocuk ile tekrar iletişime geçildiği, çocuğun şikâyetçi olduğu öğretmen ismini ve sorununu mesleki çalışma sonrasında rehber öğretmeni ile paylaşmış olması ve sorununun idareye de intikal ettirilmiş olması nedeniyle idare tarafından gereken uyarıları alacağını düşündüğünü, öğretmenine yönelik kapsamlı bir araştırma ve inceleme öncesinde bir süre öğretmenini gözlemlemek istediğini, davranışlarının değişmemesi durumunda tekrar başvuracağını belirttiği anlaşılmaktadır. Nihai olarak, başvuran çocuğun ebeveyni ile yapılan telefon görüşmesi neticesinde, çocuğun uzun süre öğretmenini gözlemleme fırsatı olduğu ve öğretmeninin ders işleyiş yöntemine ilişkin sorununun çözüldüğü ifade edildiği; dolayısıyla, başvuruya konu talebin yerine getirildiği anlaşılmaktadır."
Dostane çözüm kararı, şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde veriliyor.

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