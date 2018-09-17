Ortaokul öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesindeki trafik kazasında ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Adem Camgöz'ün kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Koçcuğaz Mahallesi'nde devrildi.
Araçtan savrularak başını taşa çarpan sürücünün kızı Gizem Camgöz (13) ağır yaralandı.
Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Camgöz'ün, Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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