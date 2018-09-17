HABER

Ortaokul öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ortaokul öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesindeki trafik kazasında ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adem Camgöz'ün kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Koçcuğaz Mahallesi'nde devrildi.

Araçtan savrularak başını taşa çarpan sürücünün kızı Gizem Camgöz (13) ağır yaralandı.

Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Camgöz'ün, Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)
Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastıPolis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu öğrenci Tarım aracı

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.