Ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde dikkat çeken 'dijital' araştırma! Oyun bağımlılığı riski artıyor: Mutluluk düzeyi düşüyor

Hayatın olmazsa olmazı haline gelen teknoloji ve özellikle cep telefonu lise ve ortaokul öğrencilerinde psikolojik olarak olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Öğrenciler üzerinde yapılan araştırma ise bazı gerçeklerin daha iyi görünmesine neden oldu. İnternet bağımlılığı, oyun bağımlılığı riski taşıyan öğrencilerin sayısındaki fazlalık ise en dikkat çeken oran oldu.

BTK Güvenli İnternet Merkezi, Türkiye’deki ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını www.guvenliweb.org sitesi üzerinden paylaştı. Araştırma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Araştırmanın yürütücülüğü ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkerim Gün tarafından yapıldı.

20 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ GÖZLEMLENDİ

Yapılan araştırmaya; ortaokul düzeyinde 11.891 öğrenci, lise düzeyinde ise 8.493 öğrenci olmak üzere toplamda 20.384 öğrenci katıldı. Araştırma kapsamında öğrencilerin; dijital oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, mutluluk durumu, siber zorbalık durumları, sıkıntı-stres durumları ve yalnızlık durumları incelendi.

GÜNDE 3 SAAT OYUN

Yapılan araştırmada birçok çarpıcı sonuca ulaşıldı. Araştırmaya göre öğrencilerin; %95,49'unun mobil telefon sahibi olduğu ve hafta içi günlerde üç saate yakın dijital oyun oynadığı sonucuna varıldı.

OYUN BAĞIMLILIĞI RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Araştırmada öne çıkan bir başka önemli sonuç, lise ve ortaokul öğrencilerinin %35’inin oyun bağımlılığı riski taşıdığı oldu. Benzer bir şekilde lise öğrencilerinin %31’inin ve ortaokul öğrencilerinin %20’sinin internet bağımlılığı riski taşıdığı belirlendi.

Araştırma sonucunda günümüzde giderek artan sosyal medya bağımlılığı noktasında da önemli bulgulara ulaşıldı. Lise öğrencilerinin %50’sinin, ortaokul öğrencilerinin ise %35’inin sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığı belirtilen araştırmada, teknolojik faktörlere bağlı olarak lise öğrencilerinin dörtte birinin mutluluk düzeyinin düşük olduğu ifade edildi.

SİBER ZORBALIK ORANI

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte öğrencilerin %10'unun orta düzeyde siber zorbalığa maruz kaldığı, yüksek düzeyde siber zorbalığın ise nadir olarak görüldüğü araştırma ile ortaya çıkan bir başka sonuç olarak belirtildi.

'YALNIZLIK' GİDEREK ARTIYOR

Yalnızlık duygusunun ortaokul ve lise öğrencilerinde yaygın olarak görüldüğü ifade edilen araştırmada; lise öğrencilerinde rastlanan sıkıntı düzeyinin, ortaokul öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi.