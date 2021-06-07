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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

07.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme adımları kapsamında ortaokul ve liseler bugün yüz yüze eğitime başladı.

Kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitime bugün başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

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Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak dersbaşı yaptı.

Okullarının bahçesinde sabah fiziksel mesafeye uyarak, sıraya giren öğrenciler, yine maske ve mesafe kurallarına göre sınıflarına girdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.

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DHA-İHA

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