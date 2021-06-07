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Ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu? Ortaokul ve liselerde okula gitmek mecburi mi? İşte detaylar...

07.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran sonrası duyurulan gelişmeye göre ilkokul, ortaokul ve liselerde kademeli normalleşme kararları kapsamında yüz yüze eğitime başlanacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan ilkokulların ardından 7 Haziran'da yani bugün ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim başladı. Peki ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu? Ortaokul ve liselerde okula gitmek mecburi mi? İşte detaylar...

Ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu? Ortaokul ve liselerde okula gitmek mecburi mi? İşte detaylar...

Kademeli normalleşme kararları kapsamında 1 Haziran sonrasında ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu. İlkokul öğrencileri önceki hafta 1 Haziran tarihinde yüz yüze eğitime başlamıştı. 7 Haziran bugün ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlandı. Peki ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?

ORTAOKUL VE LİSELERDE OKULA GİTMEK ZORUNLU MU? ORTAOKUL VE LİSELERDE OKULA GİTMEK MECBURİ Mİ?

Bugün, kademeli normalleşme kararları çerçevesinde ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitime başlanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçtiğimiz hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının sonrasında bugün ortaokul ve lise öğrencileri de uzun bir aranın ardından okul sıralarına oturdu.

Uzaktan eğitim ile bir süre eğitime devam eden öğrenciler, sınıflarında koronavirüs tedbirlerine uyarak ders başı yaptı. Sabah ise okullarının bahçesinde yine fiziksel mesafeye uyarak sıraya giren öğrenciler, maske ve mesafe kurallarına uyarak sınıflarına giriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımını yaparak, yüz yüze eğitim gelişmesini duyurmuştu.

Telafi eğitimi hakkında Bakan Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yapmış olduğu açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını ifade edip ''Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' şeklinde konuştu. Yani isteyen öğrenciler eğitimine uzaktan eğitim şeklinde devam edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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