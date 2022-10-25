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Ortaokulda şoke eden olay! "Öğretmenim üzerime çıkıp..." Açığa alındı, ifadesi ortaya çıktı

25.10.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’daki ortaokulda akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 14. yaşındaki öğrenci, limonata içtiği pet şişenin üzerine basıp patlatarak gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından darbedildi. Tedaviye alınan öğrencinin ayağının kırık olduğu belirlendi. Gözaltına alınan öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. O anları anlatan öğrenci “Beni arkadaşımın üzerine atınca kafamı sıraya çarptım. Öğretmenim üzerime çıkıp yüzüme vurmaya başladı” dedi.

Ortaokulda şoke eden olay! "Öğretmenim üzerime çıkıp..." Açığa alındı, ifadesi ortaya çıktı

Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 13.20 sıralarında bir ortaokulda meydana geldi. Fen Bilimleri öğretmeni Ö.K., iddiaya göre derste limonata içen öğrencisi Yusuf Çitçi'yi uyardı. Çitçi ise limonata içtiği pet şişenin üzerine basıp, patlattı. Çıkan gürültü üzerine öğretmen Ö.K., öğrencisi Yusuf'u darbetti. Okula çağrılan anne Reyhan Çitçi (43), ayağında ağrısı olduğunu söyleyen oğlu Yusuf'u hastaneye götürdü.

AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ! ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde tedaviye alınan Çitçi'nin sağ ayağının kırıldığı belirlenip, alçıya alındı. Reyhan-Emrah Çitçi oğlunu darbeden, öğretmen Ö.K., hakkında şikayetçi oldu.

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Gözaltına alınan öğretmen Ö.K. polisteki ifadesinde, öğrencisinin ayağını kıracak şekilde darbetmediğini, nasıl kırıldığını bilmediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen öğretmen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hakkında idari soruşturma başlattığı öğretmen Ö.K., kaymakamlık tarafından açığa alındı.

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"BENİ KALDIRIP ARKADAŞIMIN ÜZERİNE ATTI"

Ayağı alçıya alınan Yusuf Çitçi, "Arkadaşlarımla limonata içerken, öğretmen beni dersinde bir şey içmemem konusunda uyardı. Ben de yere bırakıp, yavaşça üstüne bastım ama yüksek bir ses çıktı. Bu sırada beni iki yakamdan tutup, sarsmaya başladı. Beni kaldırıp arkadaşımın üzerine doğru atınca kafamı sıraya çarptım. Öğretmenim üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya başladı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım o sırada beni kurtarmak isteyen arkadaşıma da vurdu. Küfür etti. Annem almaya gelince başımda ve ayağımda ağrı olduğunu söyledim. Hastaneye gittik. Kırık varmış. Futbol oynuyordum. Kırık olmasına çok üzüldüm" dedi.

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"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve tüm gece rüyasında bağırdığını söyleyen anne Çitçi de "Ben oğlumun bu durumda olmasına diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlum tüm gece 'öğretmenim özür dilerim' diye bağırıp, sıçradı. 'Anne kurtar beni' diye bağırdı. Psikolojisi çok kötü, canım çok acıyor. Benim çocuğum bunu hak edecek ne yaptı? Bir pet şişe patlatmakla çocuğumun ayağı kırılacak, yüzü şiş hale getirilecek kadar ne yaptı? Liseye hazırlanıyordu. Yaptığı tek şey sınıfta pet şişe patlatmak. Sonuna kadar takipçisi olacağım. Ceza alması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Manisa öğrenci

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