Ortaokullarda yabancı dil ağırlıklı sınıfların müfredatı güncellendi

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yabancı dil ağırlıklı eğitim veren pilot okullarda uygulanmak üzere 5. ve 6. sınıfların İngilizce müfredatını güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Bakanlığın eğitimde niteliği artırma politikaları içinde yer alan öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında 81 il valiliğinden isimleri bildirilen toplamda 779 ortaokul ile imam hatip ortaokulunda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması düzenlendi.

Yabancı dil eğitiminin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrenci ve velilerin talepleri dikkate alınarak, okulların imkan ve şartları doğrultusunda isteyen okullarda uygulama pilot olarak geçen yıl başlatıldı.

Bu kapsamda, ortaokul beşinci sınıfta imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabiliyor. Böylece tüm şubelerde yabancı dil ağırlıklı eğitim yapma zorunluluğu ortadan kaldırıldı, uygulamanın tamamen öğrenci ve veli talepleri ile okulların imkan ve şartları dahilinde yapılması sağlandı.