Ortaya çıkan Crysis battle royale videosu kısa sürede silindi!

Crysis, bir döneme damgasını vuran oyunlardan biri. 2007 yılında Crytek tarafından yayınlanan ilk oyun, zamanla oyuncuların kalbini kazandı. Geçtiğimiz aylarda ise serinin ilk oyunu Remastered adıyla yenilendi. Görünüşe göre Crysis tarafındaki gelişmeler Crysis Remastered ile sınırlı değil. Zira iddialara göre birçok kez gündeme gelen Crysis battle royale modu da yolda.

CRYSİS BATTLE ROYALE'İN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

Ortaya çıkan bir habere göre, 4chan platformunda Crysis hakkında gizemli bir video paylaşıldı. Video, oyunu oynayan bir kişinin görüntüsünden oluşuyordu. Oyun ise iddialara bakılırsa merakla beklenen Crysis battle royale'in ta kendisiydi. Aktarıldığı kadarıyla oyunda bazı kaplamaların olmaması, oyunun hala erken geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

KISA SÜREDE SİLİNDİ

Crysis battle royale modu için umut veren video kısa sürede silindiği için maalesef detaylara sahip değiliz. Bu yüzden videonun nasıl göründüğü ya da videodaki oyunun nasıl bir atmosfer sunduğu hakkında en ufak bir fikrimiz dahi yok. Üstelik Crytek tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı için, videonun doğru olup olmadığını da teyit etmek oldukça güç. Buna rağmen, söz konusu iddialar oyuncuları heyecanlandırmış durumda.

