Ortaya çıktı! Karşınızda MIUI 12'nin ilk ekran görüntüleri

MIUI arayüzü Xiaomi, Redmi ve Pocophone cihazlarında kullanılıyor. Xiaomi bu denli geniş ürün gamında kullanılan MIUI'yı 12. sürümüne güncellemek için de çalışmalara başladığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Şirketin açıklamasında daha fazla detay vermemesine rağmen, bugün MIUI 12'den ilk ekran görselleri geldi bile.

İŞTE MIUI 12'DEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bir geliştirici, Xiaomi'nin Çin'deki resmi forum sitesinde Xiaomi MIUI 12'ye ait olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı. Görüntülere bakılırsa, MIUI 12 teknik birçok düzeltmeye ve yenilemeye konu olacak. İşte sızan görüntülere göre madde madde MIUI 12'ye gelecek özellikler:

YENİ GEZİNTİ ÇUBUĞU VE EKRAN HAREKETLERİ

MIUI 12 ile iddialara göre animasyonlar da değişecek. Bu değişim ile birlikte uygulama açılma animasyonu yerini tıkladıktan sonra uygulamanın simgesinin genişlediği ve yavaşça kaybolduğu bir animasyona bırakacak. Yeni gezinti çubuğu da iPhone'lardaki gezinti çubuğuna oldukça benzeyecek.

ÇOKLU GÖREV EKRANI

Xiaomi'nin çoklu görev ekranı MIUI 11 ile zaten değiştirilmişti. Fakat bu durum Xiaomi'yi engellemiş gibi durmuyor. Sızan görüntülere göre çoklu görev ekranı tekrar değişiyor.