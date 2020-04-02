Ortaya çıktı! Karşınızda MIUI 12'nin ilk ekran görüntüleri

MIUI arayüzü Xiaomi, Redmi ve Pocophone cihazlarında kullanılıyor. Xiaomi bu denli geniş ürün gamında kullanılan MIUI'yı 12. sürümüne güncellemek için de çalışmalara başladığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Şirketin açıklamasında daha fazla detay vermemesine rağmen, bugün MIUI 12'den ilk ekran görselleri geldi bile.
Bir geliştirici, Xiaomi'nin Çin'deki resmi forum sitesinde Xiaomi MIUI 12'ye ait olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı. Görüntülere bakılırsa, MIUI 12 teknik birçok düzeltmeye ve yenilemeye konu olacak. İşte sızan görüntülere göre madde madde MIUI 12'ye gelecek özellikler:
MIUI 12 ile iddialara göre animasyonlar da değişecek. Bu değişim ile birlikte uygulama açılma animasyonu yerini tıkladıktan sonra uygulamanın simgesinin genişlediği ve yavaşça kaybolduğu bir animasyona bırakacak. Yeni gezinti çubuğu da iPhone'lardaki gezinti çubuğuna oldukça benzeyecek.
Xiaomi'nin çoklu görev ekranı MIUI 11 ile zaten değiştirilmişti. Fakat bu durum Xiaomi'yi engellemiş gibi durmuyor. Sızan görüntülere göre çoklu görev ekranı tekrar değişiyor.
Xiaomi kullanıcılarının bir kısmı Xiaomi'nin kendi kamera yazılımının yeteri kadar iyi olmadığını iddia ediyor. Bu yüzden birçok kullanıcı telefonuna port edilmiş bir Google Camera uygulaması kuruyor. Fakat MIUI 12 ile kullanıcıların başka alternatifler aramasına gerek kalmayacak gibi. Zira, Xiaomi kamera arayüzünü baştan aşağı değiştiriyor.
Xiaomi kullanıcıları karanlık mod ile MIUI 11'de tanıştı. Bu ilk sürüm MIUI 12'de daha iyileştirilecek ve iddialara bakılırsa mükemmele yakın bir performans sunacak.
Xiaomi severler bildirim konusunda bazen sıkıntı yaşadıklarından şikayetçi. Bu şikayetler şirket tarafından dikkate alınmışa benziyor. Zira MIUI 12 ile bildirim sistemi ve bildirim ekranı da elden geçiriliyor. Bildirimler artık Google Keep'in not sıralaması gibi bir sıralamaya sahip oluyor. Böylece hem göze hoş hem de daha düzenli bir bildirim sistemi oluşturuluyor.
Geliştiricinin MIUI 12 hakkında paylaştıkları özellikler bunlardı. Fakat söylemekte fayda var; Bu özellikler Xiaomi tarafından doğrulanmış değil. Yani MIUI 12 çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Bu ihtimal hep bulunuyor.
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