Ortaylı, Atatürk'ü anlattı, dinleyiciler salona sığmadı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Prof. Dr. İlber Oltaylı'nın katıldığı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' söyleşisi düzenlendi. Ortaylı'yı dinlemeye gelenler salona sığmayınca merdivenlere oturdu, salon önünde kurulan barkovizyondan söyleşiyi izledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Cumhuriyetin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Prof. Dr. İlber Oltaylı'nın katılımıyla 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinliği izlemek için gelenler belediye ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nu doldurdu. Salona sığmayanlar söyleşiyi, merdivenlere oturarak ve salon önünde kurulan barkovizyondan izledi. Cumhuriyetin geleceğine yatırım yapmak isteyenlerin eğitime mutlaka özel önem vermesi ve Atatürk devrimlerinin iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Aklı ve bilimi kullanmak zorundayız" diye konuştu.

'SAĞLIK HİZMETİNDE BALKANLARIN İLERİSİNDEYDİK'

1953 yılında Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınmasına 6 yaşındayken tanıklık ettiğini söyleyen Prof. Dr. Oltaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün yaşama gözlerini yumduğu 1938 yılında, 2. Dünya Savaşı'nın eşiğindeydik. Avrupa'daki belli başlı ülkeler sağ ve sol diktatörler tarafından yönetiliyordu. Türkiye bu ortamda ve üstelik baştakiler asker kökenli olduğu halde askeri masrafları kısarak, sağlık ve eğitime yöneldi. Bu çok ilginç. O dönem ülkemizdeki sağlık hizmetleri, Orta Avrupa ve Balkanlar'dan çok ilerideydi."

'AKLIMIZI KULLANMAMIZ YETER'

Gençlere mutlaka edebiyat, gramer, matematik, fizik, botanik, arkeoloji gibi temel konuların öğretilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ortaylı, şöyle dedi:

"Çok açık söylüyorum eğer bunu siz yapmazsanız başkaları yapar yani tercih sizin. Bir nesil Türkiye'yi yarattı. O nesil 1. Cihan Harbi'nden evvel iyi askerlik eğitimi gören, dünyada da iyi askerlik eğitimi görenlerin arasında yeri iyi olan seçkin insanlardı. Lisan bilen, matematik bilen, müzikten anlayan, dans eden adamlardı. Bu nesil dinamizm içinde büyük zorlukları yendi. Yenilmiş olsalar bile dirilmeyi bildiler. Bu vatanı kurtararak bize hediye ettiler. Bugün biz, bu neslin bıraktığını götürebilmek için uyuşukluktan kurtulmalı ve cesur olmalıyız. Onun için de 'sokağa fırlayın' demiyorum. Aklımızı kullanmamız yeter."

Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu, söyleşinin konunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, Karabağlar'daki mobilya ustalarının el işiyle ürettikleri oyma sandık ve fidan dikim sertifikası armağan etti.

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