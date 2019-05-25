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Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

AYDIN'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, ikinci gününde de kitapseverlerin akınına uğradı.

Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, ikinci gününde de kitapseverlerin akınına uğradı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın imza gününde ise uzun kuyruklar oluştu.
Efeler'deki Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan dev çadırda gerçekleştirilen kitap fuarı, 2'nci gününde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Fuar girişinde kitaplarını imzalayan Ortaylı'ya; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz da eşlik etti. İmza gününe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kitaplarını Ortaylı'ya imzalatabilmek için, sıcak havaya rağmen saatlerce sıra bekledi.
Ortaylı'ya kitabını imzalatmayı başaranlardan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden Meryem Duman, "İlber Ortaylı hocamızın Aydın'a gelmesinden dolayı mutluyum. Hocamıza kitabı imzalatmak için yaklaşık 2 saat sıra bekledim" dedi. Sıcak havanın kendilerini olumsuz etkilemesine rağmen beklediklerini söyleyen vatandaylardan Ümmühan Büşra Uysal ise, "Aydın'da böyle etkinliklerin düzenlenmesinden mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden Muhteşem Nadide Akpınar da fuarı beğendiğini belirterek, "Yaklaşık 2 saat güneşin altında bekledik ama sonunda mutlu sona ulaştık. Etkinlik gerçekten çok güzel. Böyle kültürel etkinliklerin her zaman olmasını isteriz" dedi.

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Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturduOrtaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturduOrtaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturduOrtaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

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