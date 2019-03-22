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Ortodoks din adamlarından Yeni Zelanda saldırısı için taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

Almanya Rum Ortodoks Kilisesi din adamları, DİTİB Münih Camisi'ne gelerek cemaate taziyelerini iletti

MÜNİH (AA) - Almanya Rum Ortodoks Kilisesi Papazlarından Apostolos Malamoussis ve Georgios Siomos, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere yönelik taziyelerini iletmek için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Münih Camisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Cuma namazı öncesi camiye gelerek cami derneği yönetimiyle görüşen Malamoussis ve Siomos, cemaate taziye mesajını iletti.

Malamoussis, burada yaptığı konuşmada, ''Sizin ile bizim aramızda bir fark yok. Tüm insanlar kardeştirler ve Allah'ın yarattıklarıdır.'' dedi.

Malamoussis, ırkçılığın ve ayrımcılığın nefretin birer çeşidi olduğuna dikkati çekerek, dini inançlarından dolayı insanları öldürmenin en büyük günahlardan birisi olduğunu ifade etti.

Caminin din görevlisi Şükrü Baklalı da Ortodoks din adamlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, ''Bu tür konuşmalar, ziyaretler buradaki endişelerimizin giderilmesine katkısı sağlar.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Münih Yeni Zelanda taziyesi

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