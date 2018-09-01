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Ortodoks dünyası İstanbul'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

ORTODOKS dünyasını bir araya getiren ve 3 yılda bir düzenlenen Synaxis toplantısı Beyoğlu'nda bulunan  Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlendi.

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)

ORTODOKS dünyasını bir araya getiren ve 3 yılda bir düzenlenen Synaxis toplantısı Beyoğlu'nda bulunan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un başkanlığında düzenlenen toplantıya Ortodoks kilisesine, dünya genelinde bağlı çok sayıda din adamı katıldı.

Ortodoks Kiliselerine bağlı patrik ve din adamlarının 3 yılda bir araya gelerek, Ortodoks dünyasının sorunlarını tartıştığı Synaxis toplantısı bu yıl İstanbul'da düzenlendi. Beyoğlu'nda bulunan Aya Triada Rum Ortodoks Kilise'sinde düzenlenen toplantıya Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen patrikler ve patrik vekilleri ile din adamları katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un önderliğinde düzenlenen toplantının başında dua ve ilahiler okundu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

UKRAYNA'DAKİ ORTODOKS KİLİSELERİNİN DURUMU İSTANBUL'DA TARTIŞILMIŞTI

Öte yandan Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill, dün İstanbul Fener Rum Kilisesi'ni ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartolomeo ile görüşmüştü. Görüşmede, Ukrayna'da 3'e ayrılan Ortodoks kiliselerinin yeniden birleştirilmesi konuşulmuştu. Bugün yapılan Synaxis toplantısında da Ukrayna'da 3'e ayrılan kiliselerin durumunun gündemde olduğu öğrenildi.

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