Ortodoks Kilisesi’nde Bölünme

Rus Ortodoks Kilisesi ve İstanbul Fener Rum Patrikhanesi arasında uzun süredir devam eden gerilim somut adıma dönüştü. Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri kestiğini duyurdu.

Dünya çapında Ortodoks cemaatinin lideri olarak görülen Fener Rum Patrikhanesi 11 Ekim’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıma kararı almıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi kararı “felaket” olarak değerlendirmiş ve sert karşılık verileceği açıklamasını yapmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri olan Moskova Patriği Kirill’in çağrısı üzerine Ortodoks dünyası liderlerinin biraraya geldiği platform olan Synod toplantısı Rus Ortodoks Kilisesi yetkisi altında bulunan Belarus Ortodoks Kilisesi lideriyle Belarus’un başkenti Minsk’te toplandı.

Kirill, toplantıda önemli kararla alınacağını söylemiş, “Ortodoks Kilisesi umarım krizi aşabilecek gücü bulur ve bütünlüğünü korur” ifadelerini kullanmıştı.

Minsk’te yapılan Synod toplantısında Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’daki Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıma adımına verilecek karşılığı görüştü.