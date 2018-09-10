Ortodoks kilisesinde tarihi kriz! İstanbul’daki Patrik için şok sözler

Medyaya daha önce sızan gerginliği ilk kez resmen kabul eden Rusya Ortodoks Kilisesi sessizliğini bozdu, ‘Ukrayna krizi’ konusunda diplomatik girişimlerin sonuç vermediği, ‘gereğinin yapılacağı’ bildirilerek Fener Rum Ortodoks Kilisesi’ni açıkça “alçakça ve haince hareket etmekle” suçladı.
Kendisini ‘ekümenik’ (evrensel) sayan Fener Ortodoks Kilisesi’nin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığından yana tavır koyduğu, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ise bu olasılığa kesin bir dille karşı çıktığı basına yansımıştı. Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill 31 Ağustos’ta İstanbul’u ziyaret edip Fener Rum Patriği Bartholomeos’la bir araya gelmişti. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmamış, ancak ‘zirve başarısızlıkla sonuçlandı’ haberi gazetelere yansımıştı.
RUSYA ORTODOKS KİLİSESİ: ŞEYTANİ BİR PLAN
Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nden ‘Ukrayna’nın bağımsızlığını destekliyoruz’ mesajları gelmeye başlayınca, Moskova’dan cumartesi günü sert bir açıklama yapıldı: Rusya Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Hilarion, sorunun çözümü yolunda diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalarak tükendiğini belirterek Patrik Bartholomeos’u suçladı. Hilarion Rus devlet kanalı Rossiya 24’e verdiği demeçte Bartholomeos’un görüşmede medeni ve kibar davrandığını, ancak Rus Kilisesinin argümanlarını dinlemediğini, hatta ‘alçakça ve haince davrandığını’ söyleyerek köprüleri attı. Rusya Ortodoks Kilisesi Sözcüsü, Ukrayna kilisesinin otonomluğunun tanınması durumunda Fener Rum Ortadoks Kilisesi'nin ‘şeytani bir plana’ katılmış olacağını ve bu durumda lişkileri keseceklerini söyledi.
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