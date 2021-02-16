Ortodonti tedavisinde yaş sınırı var mı? Ortodonti tedavisi nasıl yapılır, kimlere uygulanır?

Diş hekimliğinin özel bir dalı olan ve dişlerde ve yüzde bulunan düzensizliklerin teşhisi, korunması ve tedavisiyle ilgilenen ortodonti, iyi bir kapanış sağlıyor. Dişlerindeki sorun nedeniyle bu tedaviyi düşünenler ortodonti tedavisi hangi durumlarda yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Maloklüzyon adı verilen düzensiz veya kötü kapanış ortodontik tedaviyle düzeltilebiliyor. Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar konuyla alakalı önemli bilgiler verdi.

ORTODONTİ TEDAVİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar’ın verdiği bilgilere göre sadece dişlerde görülen çapraşıklıkların tedavisinin yaşı yok. Her yaşta tedavi edilebiliyor ancak çenelerin önde ya da geride olması denilen iskeletsel bozuklukların tedavisinin 12 yaş öncesi yapılması gerekiyor. İleri yaşlarda bu tedavi çok daha zor olabiliyor. Yine de hastalara 7 yaşından önce bir ortodontik muayene olmaları öneriliyor.

ORTODONTİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dişlerin düzeltilmesi işleminde genellikle braket denilen teller kullanılıyor. Bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesi ile dişlerin arka yüzeylerinde sabitlenen braketler, şeffaf plaklar, porselen braketler gibi estetik çözümler de tedavi amaçlı kullanılabiliyor.