Ortodontik tedavilerde estetik yaklaşımlar

Ortodontik tedavide ilk muayene 7-8 yaşlarında yapılır. 9-12 yaşları arasında iskeletsel bozukluklar ve darlıklar tedavi edilirken, 12 yaşından itibaren ise dişsel bozuklukların tedavisi gerçekleştirilmektedir. Çocuklarda metal braketler dişlerin ön yüzeylerine uygulanmaktadır. Yetişkinler içinse bu durum bazen rahatsızlık yaratmakta,tellerin sosyal hayatı ve dış görünümü olumsuz yönde etkileyebileceği sıkça dile getirilmektedir. Ortodontinin erişkinlerin estetik taleplerini karşılayacak biçimde zamanla gelişmesi: 30’lu,40’lı ve hatta 60’lı yaşlarda dahi ortodontik tedavi olan bireyleri aramızda yaygın olarak görebilmemizi sağlamaktadır. Ortodontik tedavilerde diş ve çevre dokular sağlıklı ise herhangi bir yaş sınırı yoktur.

Günümüzde erişkinlere sunulan estetik ortodonti yelpazesi kapsamında; estetik braketler ve porselen teller;görünmez ortodonti olarak adlandırılan şeffaf plaklarla ortodonti ya da tellerin tamamen dişlerin iç yüzeylerinden uygulandığı lingual tedavileri yer almaktadır.