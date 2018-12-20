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Ortodontik tedavilerde estetik yaklaşımlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

Günümüzde çocuklar kadar erişkinlerde dişlerinin düzgün bir dizilime sahip olmasını ve hayata güvenle gülümsemeyi talep etmektedir. Ortodontik tedavilerde erişkinler için yaş sınırı var mıdır? Ortodontide estetik yaklaşımlar nelerdir? Invisalign olarakta adlandırılan şeffaf plaklarla ortodonti sihirli bir değnek midir? sorularını Beysudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ortodonti Uzmanı Dr.Berk Özoğul sizler için yanıtlıyor.

Ortodontik tedavilerde estetik yaklaşımlar

Ortodontik tedavide ilk muayene 7-8 yaşlarında yapılır. 9-12 yaşları arasında iskeletsel bozukluklar ve darlıklar tedavi edilirken, 12 yaşından itibaren ise dişsel bozuklukların tedavisi gerçekleştirilmektedir. Çocuklarda metal braketler dişlerin ön yüzeylerine uygulanmaktadır. Yetişkinler içinse bu durum bazen rahatsızlık yaratmakta,tellerin sosyal hayatı ve dış görünümü olumsuz yönde etkileyebileceği sıkça dile getirilmektedir. Ortodontinin erişkinlerin estetik taleplerini karşılayacak biçimde zamanla gelişmesi: 30’lu,40’lı ve hatta 60’lı yaşlarda dahi ortodontik tedavi olan bireyleri aramızda yaygın olarak görebilmemizi sağlamaktadır. Ortodontik tedavilerde diş ve çevre dokular sağlıklı ise herhangi bir yaş sınırı yoktur.

Günümüzde erişkinlere sunulan estetik ortodonti yelpazesi kapsamında; estetik braketler ve porselen teller;görünmez ortodonti olarak adlandırılan şeffaf plaklarla ortodonti ya da tellerin tamamen dişlerin iç yüzeylerinden uygulandığı lingual tedavileri yer almaktadır.

Estetik braketler ve teller, konuşma mesafesinden dahi zor görülebilen,kendini kamufle edebilen tel özeliğindedir.Çocuklarda yaygın olarak gördüğümüz metal braketlerle elde edilebilen tatminkar sonuçlara erişkinlerde estetik braketlerle de ulaşılabilinmektedir. Estetik braketlerin geçmişte sıkça belirtilen tedavi süresini uzattığı ve metal braketlerden daha kırılgan olduğu düşüncesi ise günümüz teknolojisi ile geliştirilen yeni porselen braketler ile geçerliliğini yitirmiştir.

Invisalign şeffaf plaklarla ortodontik tedavi sisteminde ise diş yüzeylerine herhangi bir braket yada tel dahi uygulanmadan; dişlerin neredeyse görünmeyen bir seri şeffaf plakla tedavi edilmesi gerçekleştirilir.Tedavi olduğunuzun çevreden anlaşılmasını istemiyor ancak dişlerinizin daha düzgün görünmesini istiyorsanız inviaslign sistemi ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

Kaynak: www.berkozogul.com
İnstagram: www.instagram.com/dr.berk

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ortodontik tedavi diş teli

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