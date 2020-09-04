Ortodontik tedavilerde sağlam dişler neden çekilir?

Aslında bir hekim olarak diş çekimli ortodontik tedavilerde en çok karşılaştığım soru ‘neden sağlam dişleri çekiyoruz’ şeklindedir. Aslında sorunun cevabı çok basit. Çene yapınız darsa, dişleriniz çenenize sığmıyorsa, köpek dişleriniz çıkacak yer bulamayıp yukarıda kalmışsa ve en önemlisi bu sıkışıklık belirli bir miktardan fazla ise ‘evet’ bu durumda sağlam dişlerden vazgeçmek zorunda kalabiliyoruz ve küçük azı dişlerin çekimi kaçınılmaz olabiliyor.

KAÇ TANE DİŞ ÇEKİLECEK?

Ortodontik tedavilerde diş çekimi, önemli yer kazanma yollarından biridir. Bu yöntem komşu dişlerin bu bölgeye hareketini engellemek ve istenmeyen diş hareketlerini sonlandırmak için yapılır.

Bir diğer karşılaştığım soru ise; “kaç tane diş çekilecek?” Kaç dişinizin çekileceğine çene yapınız karar veriyor. Kararın verilmesi için çapraşıklık miktarına, dişlerden alınan ölçüye, hastanın profiline, hastanın yüz yapısı ve kemik yaşına, röntgen analizlerine bakılması gerekir. Tüm bu değerlendirilmeler yapıldıktan sonra kişiye özel tedavi planlanır ve tedaviye başlanır.