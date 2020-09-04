Ortodontik tedavilerde sağlam dişler neden çekilir?

Aslında bir hekim olarak diş çekimli ortodontik tedavilerde en çok karşılaştığım soru ‘neden sağlam dişleri çekiyoruz’ şeklindedir. Aslında sorunun cevabı çok basit. Çene yapınız darsa, dişleriniz çenenize sığmıyorsa, köpek dişleriniz çıkacak yer bulamayıp yukarıda kalmışsa ve en önemlisi bu sıkışıklık belirli bir miktardan fazla ise ‘evet’ bu durumda sağlam dişlerden vazgeçmek zorunda kalabiliyoruz ve küçük azı dişlerin çekimi kaçınılmaz olabiliyor.
Ortodontik tedavilerde diş çekimi, önemli yer kazanma yollarından biridir. Bu yöntem komşu dişlerin bu bölgeye hareketini engellemek ve istenmeyen diş hareketlerini sonlandırmak için yapılır.
Bir diğer karşılaştığım soru ise; “kaç tane diş çekilecek?” Kaç dişinizin çekileceğine çene yapınız karar veriyor. Kararın verilmesi için çapraşıklık miktarına, dişlerden alınan ölçüye, hastanın profiline, hastanın yüz yapısı ve kemik yaşına, röntgen analizlerine bakılması gerekir. Tüm bu değerlendirilmeler yapıldıktan sonra kişiye özel tedavi planlanır ve tedaviye başlanır.
-Üst çene alt çeneye göre ilerideyse, üst çeneyi geri almak için üst çeneden,
-Alt çene üst çeneye göre ileride ise alt çeneyi geri almak için alt çeneden diş çekimi yapmak gerekebilir.
Ergenlik dönemi öncesinde ya da başlangıcında tedaviye başlandığında diş çekimine ihtiyaç duymadan tedavi planlanabilir.
Büyüme atılım dönemi geçtikten sonra tedaviye başlanması durumunda ise 2 seçenek karşımıza çıkıyor. Ortognatik ve diş çekimli cerrahi
Ortognatik cerrahi; zor ve maliyetli bir yöntemdir ama sonuçları kusursuzdur.
İkinci seçenek olan diş çekimli ortodontik tedavilerde ise ileri olan çene diş çekimi yapılarak geri alınır.
Ön iki dişinizin ortası yüzünüzün ortasında değilse yani orta hat sapması varsa, orta hat sapmasını düzeltmek amacıyla tek taraflı diş çekimi yapılabilir.
Ortodontik tedavilerde çene yapınız bizi diş çekimine yönlendiriyorsa aslında bu noktada yapmaya çalıştığımız şey; çenenizde yer açmak. Fakat çekilmesine karar verilen dişler, çekildikten hemen sonra bir miktar boşluk kalıyor. Bu noktada diğer dişler diş telleri yardımıyla hareket ettirilerek boşluklara kaydırılır. Dişin diğer tarafında kalan boşluk ise yeni kemik oluşumuyla dolar ve diş doğru konumlandığı yere geçmiş olur. Çekilen dişlerin boşlukları tedavi sonunda tamamen kapatılmış olur. Hastanın estetik görünümü ve ağız sağlığı en iyi şekilde sonuçlandırılır.
Ancak unutmamak gerekir ki; ortodontik tedaviler her daim kişiye özgü planlanır. Doğru planlama ve tedaviyle kusursuz gülüşler ortaya çıkar.
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