Örtü altı üretimde don tehdidi sobacıların mesaisini hızlandırdı

Antalya’nın Serik ilçesinde havaların soğumasıyla soba imalatçıları mesailerini arttırdı. İlçede yaşayan örtülü sera üreticileri, don tehlikesi yaşamamak için soluğu soba imalatçısında aldı. Soba ve borularını yenilemek için sipariş vermeye başladı.

Antalya’nın Serik ilçesinde, 55 yıllık baba mesleği olan soba imalatcısı Yakup Baş yaptığı açıklamada, "Bu mesleğe 1965’den bu yana rahmetli babamın mesleği olarak sürdürmekteyiz. Yani babadan oğula geçmektedir. Malum mevsim olarak kış olduğu için. Bu kışında camekanlarımıza soba borusu, dirsek, yarım boru şeklinde çalışmaktayız. Seracılarımızın camekanlarında mahsullerine don düşmemesi için elimize toplu siparişler geliyor. Bu siparişleri çıkarmak için gece geç saatlere kadar, gördüğünüz gibi kıvırıyoruz boru yapıyoruz. Bu işlerin bir takım zorlukları var. Bu zorluklar imalat olarak kesimi, kıvırması ezmesi var. Puntası kordonu ve paketlemesi var. Bu da zahmetli ve eziyetli oluyor. Ama yine de işimizi sürdürmekteyiz" şeklinde konuştu.

Sera yetiştiricisi Serdar Günal ise "Kış yaklaşıyor, soba borusu bakmaya geldik. Malum biz çiftçiyiz. Seramızda domates, salatalık gibi sebzelerimiz var. Bunları korumak içinde eskiyen sobalarımızı, borularımızı yenilemek lazım. Buradan temin ettik çok şükür. Havalar soğuk burası Antalya bölgesi, yani bir günü bir gününe uymuyor. Bir gün don oluyor, bir gün sıcak oluyor, bir gün güneşli oluyor. Ama biz de bu bitkilerimizi, sebzelerimizi korumak için buranın ortamına göre önlemimizi alıyoruz" dedi.

