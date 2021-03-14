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  4. Örtü yangınında 10 dönüm alan etkilendi

Örtü yangınında 10 dönüm alan etkilendi

14.03.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Karabük’te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler Mezarlığının üst tarafında henüz nedeni bilinmeyen bir örtü yangını çıktı.

Karabük’te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler Mezarlığının üst tarafında henüz nedeni bilinmeyen bir örtü yangını çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye erleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözlerin çalışması ile yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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