Örtüaltı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) örtüaltı tarımda kullanılan bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatör hatalarını önlemek üzere uzaktan kumanda edilebilen otomatik pülverizatörüm (püskürtücü) prototip imalatını yaptı.

TAGEM, örtüaltı tarımında bitki koruma ürünlerinin yüksek basınç ve hacimlerde kullanılmasının zaman zaman pülverizasyon kalitesini bozduğunu ve ilaçlama başarısını düşürdüğünü belirterek, “Bunun sonucu olarak gereğinden fazla bitki koruma ürünü kullanıldığı gibi, operatörlerde bu ürünlere maruz kalabiliyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanılması insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor” açıklamasını kaydetti.

Prototip imalatı yapıldı

TAGEM örtüaltı tarımda yapılan ilaçlamalarda yaşanabilecek bu olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla bir proje başlattı. Bu çerçevede iki aşamalı olarak planlanan projede, ilk aşama olarak, seralarda uzaktan kumanda edilebilen ve otomatik pülverizasyon (püskürtme) yapabilen pülverizatör tasarlanarak prototip imalatı yapıldı.