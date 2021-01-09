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Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

09.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

İngiltere'nin çok izlenen reality şovu 'The Cabins'te, Sarah ve Charlotte örtünün altında müstehcen eylemler gerçekleştirdiği anlar seyirciyi şoke etti.

İngiltere'de yayınlanan, Türkiye'de de bir dönem yayınlanan 'Kısmetse Olur' tarzı reality şov 'The Cabins' te izleyicileri şaşkına çeviren anlar yaşandı.

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Yarışmanın iddialı isimleri olan Sarah ve Charlotte, gece aynı yatakta buluşup, birlikte oldu. Bu anları izleyen seyiciler ise Twitter'da yorum yağmurunda bulundu.
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İddiaya göre 26 yaşında garsonluk yapan Sarah ve 29 yaşında çağrı merkezi operatörü olan Charlotte, sadece tutkuyla öpüştü.

İkilinin arasında yaşananları öğrenmek için yeni bölümün gelmesini beklemek gerekiyor.

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