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Oruç açarken hangi dua okunur? Oruç açmak için okunacak dualar Türkçe ve Arapça...

13.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam’da çok önemli olan ve ’11 Ayın Sultanı’ olarak değerlendirilen Ramazan ayında oruç açarken okunacak dualar vardır. Bunlar, Türkçe ve Arapça olarak tasvir edilir. Okunacak dualarla birlikte oruç açılır, Allah’a hamd edilir.

Oruç açarken hangi dua okunur? Oruç açmak için okunacak dualar Türkçe ve Arapça...

İslam’ın 5 temel şartından biri olan oruç ibadeti, insanı huzura erdirir. Sahur yapıldıktan sonra niyet edilerek başlanan oruç, akşam namazında dualar edilerek bitirilir. Oruç açmak için okunacak dualar hem Türkçe hem de Arapça olarak okunur.

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.


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