"Oruç kalbi koruyor, hastalıkların ilerlemesini durduruyor"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İyisoy, oruç tutmanın kardiyoprotektif (kalp koruyucu) etkisi olduğunu söyledi. Oruç tutan kişilerin yaklaşık 16 saat aç kaldığını belirten İyisoy, "Bu aç kalma süresi süre uzadıkça kandaki şeker düzeyi azalacak, kandaki şeker düzeyi de azalınca da bu sefer yağ hücrelerinden yağ asitleri salınacak. Onlar da ketona (organik fonksiyonel grup) dönecek. Bütün ketonlar da beyin dâhil olmak üzere tüm organlar tarafından alınacak ve beslenme oradan sağlanacak. Bu durumda uzun zaman içinde kilo kaybı olacak. Lipid parametrelerinde belirgin bir düzelme olacak. Önce kötü kolesterol dediğimiz LDL ve trigliserid seviyeleri azalırken, iyi kolesterol dediğimiz HDL ve adiponektin seviyeleri de artacaktır. Yağ asidi parçalanmasının düzenlenmesinde rol alan bir protein hormonu olan adiponektin, özellikle damar sertliğini azaltıcı etkisinin yanında, kan basıncını düzenleme ve insülin direncini azaltıcı (anti-diyabetik) yönde fayda sağlayan bir maddedir" diye konuştu.

"KALP SAĞLIĞIMIZI KORUMA YÖNÜNDE FAYDA SAĞLIYOR"

Prof. Dr. İyisoy, uzun süre aç kalmanın ilave faydaları ile ilgili de "Vücutta ateroskleroza yol açan inflamasyon maddelerini (homosistein ve CRP) azaltıyor. O da uzun vadede kalp sağlığımızı koruma yönünde fayda sağlıyor. Oruç tutmanın ciddi anlamda kalbi koruyucu bir etkisi var. Ramazan ayında kalp hastalıklarının azaldığını, mevcut hastalıkların da daha fazla ilerlemeden gerilediğine şahit oluyoruz. Bu arada oruç tutmak ile insanlar sadece aç kalmıyor, manevi bir huzur buluyorlar. O da olabilecek kalp krizlerini azaltma yönünde büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.