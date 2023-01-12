Oruç ne zaman başlıyor? 2023 ilk sahur hangi gün idrak edecek? 2023 oruç başlangıç ve bitiş tarihi!

Ramazan ayının idrak edileceği tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan'da Ramazan Bayramı arefesinde son oruçlarını tutacak. Peki oruç ne zaman başlıyor? 2023 ilk sahur hangi gün idrak edecek? İşte 2023 oruç başlangıç ve bitiş tarihi!
Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı arefe günü ise 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor.
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı