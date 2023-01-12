Oruç ne zaman başlıyor? 2023 ilk sahur hangi gün idrak edecek? 2023 oruç başlangıç ve bitiş tarihi!

Ramazan ayının idrak edileceği tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan'da Ramazan Bayramı arefesinde son oruçlarını tutacak. Peki oruç ne zaman başlıyor? 2023 ilk sahur hangi gün idrak edecek? İşte 2023 oruç başlangıç ve bitiş tarihi!

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü ise 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

