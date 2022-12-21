Oruç ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ve sahur günü

Oruç ne zaman tutulacak sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanırken yeni yılın yaklaşmasıyla beraber araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayının başlangıcı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler ve bayramlar takvimini yayınlamıştı. Peki, Peki, İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte?

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk oruca 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Son oruçlar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı da Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olarak biliniyor. 20 Nisan günü son oruç tutulduktan sonra bayramın ilk günü 21 Nisan olarak açıklandı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 22 Nisan Cumartesi, üçüncü günü ise 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan

2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR

Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Şaban ayı - 21 Şubat Salı

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı - 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü - 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı



