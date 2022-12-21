Oruç ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ve sahur günü

Oruç ne zaman tutulacak sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanırken yeni yılın yaklaşmasıyla beraber araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayının başlangıcı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler ve bayramlar takvimini yayınlamıştı. Peki, Peki, İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte?
İlk oruca 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Son oruçlar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü tutulacak.
Ramazan Bayramı da Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olarak biliniyor. 20 Nisan günü son oruç tutulduktan sonra bayramın ilk günü 21 Nisan olarak açıklandı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 22 Nisan Cumartesi, üçüncü günü ise 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan
Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Şaban ayı - 21 Şubat Salı
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı - 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü - 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı