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Oruç ne zaman bitecek? Kaç gün daha oruç tutacağız?

23.04.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayına 13 Nisan 2021 tarihinde giriş yaptık. Vatandaşlar bu mübarek ayda oruçlarını tutuyor, hatimler ve dualar yapıyor. Oruç ne zaman bitecek, kaç gün daha oruç tutacağız gibi sorularının yanıtları da merak edilip sorgulanıyor. Peki bugün orucun kaçıncı günü? Kaç gün daha oruç tutacağız? İşte yanıtı...

Oruç ne zaman bitecek? Kaç gün daha oruç tutacağız?

Her sene Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihi itibariyle idrak etmiş bulunuyor. Müminler bu mübarek ayda oruçlarını tutuyor, hatimler ve dualar yapmaya devam ediyor. Bugün orucun kaçıncı günü, kaç gün daha oruç tutacağız gibi sorularının yanıtları da en çok merak edilenlerden. Peki oruç ne zaman bitecek? Kaç gün daha oruç tutacağız?

ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK? KAÇ GÜN DAHA ORUÇ TUTACAĞIZ?

Ramazan ayı bu sene 13 Nisan'da başlamıştı. Bugün 23 Nisan itibariyle Ramazan ayının yani orucun 11. günündeyiz. Ramazan 12 Mayıs 2021 tarihinde biteceğinden toplam 19 gün daha oruç tutulacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Oruç tutma ibadeti kişinin manevi duygularını da tazelemektedir. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için oldukça önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma da artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır.

Oruç tutma ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulmaktadır. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç kez "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir.

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