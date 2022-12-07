HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ilk sahur tarihi

Oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ilk sahur tarihi

07.12.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç ne zaman tutulacak sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanırken yeni yılın yaklaşmasıyla beraber araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayının başlangıcı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler ve bayramlar takvimini yayınlamıştı. Peki, Oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ilk sahur tarihi ve detaylar

Oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ilk sahur tarihi

2023 Ramazan ayı başlangıcı ile ilk sahur tarihi sık sık sorgulanmaya başladı. Müslüman vatandaşların ibadetlerini yerine getirip dualar ettiği Ramazan ayı heyecanla bekleniyor. Diyanet'in paylaştığı dini günler takvimi ile beraber Ramazan Bayramı ve ilk oruç tarihi de belli olmuştu. Peki, İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı da Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olarak biliniyor. 20 Nisan günü son oruç tutulduktan sonra bayramın ilk günü 21 Nisan olarak açıklandı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 22 Nisan Cumartesi, üçüncü günü ise 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan

ramazan bayramı

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk oruca 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Son oruçlar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü tutulacak.

2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR

Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Şaban ayı - 21 Şubat Salı

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

cami dua

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat!Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat!
İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?
Konya'da askeri eğitim uçağı düştüKonya'da askeri eğitim uçağı düştü
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Oruç Ramazan Sahur ramazan ayı

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.