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Oruç Reis 27 Ekim'e Kadar Faaliyetlerine Devam Edecek

22.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetlerini yürüten gemisi Oruç Reis 27 Ekim’e kadar çalışmalarına devam edecek

Oruç Reis 27 Ekim'e Kadar Faaliyetlerine Devam Edecek

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetlerini yürüten gemisi Oruç Reis 27 Ekim’e kadar çalışmalarına devam edecek. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından son olarak yayınlanan NAVTEX’le bölgede faaliyetlerin 27 Ekim tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.

NAVTEX mesajında “1. SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 21 EKİ 20 SAAT 2101Z’DAN 27 EKİ 20 SAAT 2059Z’YA KADAR AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR” gemilerin dopal kaynak arama faaliyetlerini yürütecekleri koordinatlar paylaşıldı. Araştırmaların devam edeceği bölgenin Rodos ve Meis adalarının arasındaki bölge olduğu belirtildi.

Mesajda diğer gemilerin araştırma gemilerine 6 deniz mili açıktan geçmesi istendi.

Yunanistan tarafından bu sabah saatlerinde yayımlanan NAVTEX’teyse Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’in yasadışı olduğu söz konusu alanın Yunanistan kıta sahanlığı içerisinde olduğu iddia edildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler başta Yunanistan olmak üzere Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve AB ile arasında gerginliğin artmasına neden oldu.

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