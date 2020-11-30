HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Oruç Reis AB zirvesi öncesi limana döndü

Oruç Reis AB zirvesi öncesi limana döndü

30.11.2020 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oruç Reis AB zirvesi öncesi limana döndü

Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği AB liderler zirvesi yaklaşırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na döndüğünü duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki sismik araştırmalarını tamamlayarak Antalya Limanı'na döndüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü" denildi.

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının Oruç Reis için 21 Kasım'da son yayınladığı Navtex'e (denizcilere duyuru) göre geminin araştırma süresi 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Barbaros Hayreddin Paşa adlı sismik araştırma gemisinin Kıbrıs'ın güneybatısındaki arama faaliyetleri ise devam ediyor. Barbaros Hayreddin Paşa için 16 Şubat 2021'ye kadar geçerli olacak Navtex ilan edilmişti.

Zirve öncesi limana döndü

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Avrupa Birliği'nde (AB) tartışmalara neden olan Oruç Reis'in AB liderler zirvesi öncesinde Antalya Limanı'na geri dönmesi dikkat çekti. 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek yılın son liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı görüşülecek. Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin bölgedeki doğal gaz arama faaliyetlerini "yasadışı" olarak değerlendiriyor.

Arama faaliyetlerinin yasadışı olduğu suçlamasını geri çeviren Ankara ise sismik araştırma yapılan bölgelerin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunuyor.

Dendias'ın Oruç Reis açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta yaptığı açıklamada Oruç Reis'in faaliyetlerinin Türkiye'nin AB ile yakınlaşma konusunda ciddi olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek Ankara'nın AB zirvesinde Türkiye için olumlu bir karar çıkma şansını ortadan kaldırdığını söylemişti.

Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüldüğü Ekim ayındaki AB liderler zirvesi öncesinde de Oruç Reis Antalya Limanı'na geri dönmüş, zirve sonrası ise doğal gaz arama faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

dpa,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Sarkisyan hükümetin istifa etmesini istedi!Sarkisyan hükümetin istifa etmesini istedi!
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Çin’de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı

Rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan işçi böyle kurtarıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesini istedi

Sarkisyan hükümetin istifa etmesini istedi!

İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı!

Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı!

Biden açıkladı: Tamamı kadınlardan oluşuyor!

Biden açıkladı: Tamamı kadınlardan oluşuyor!

Mısır, BAE, Fransa, Yunanistan ve GKRY'den provokatif tatbikat

Mısır, BAE, Fransa, Yunanistan ve GKRY'den provokatif tatbikat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.