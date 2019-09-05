HABER

Oruç Reis, Antalya'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

DOĞU Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan  ve Antalya'ya gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere kentten ayrıldı.

Oruç Reis, Antalya'dan ayrıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - DOĞU Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan ve Antalya'ya gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere kentten ayrıldı.
Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere 29 Ağustos günü Antalya Konyaaltı Sahili’ne gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Akdeniz'de görevini yapacağı bölgeye intikal etmek üzere dün akşam saatlerinde kentten ayrıldı. Oruç Reis'in varış noktası ise Mersin'in Taşucu Limanı. Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine, donanmaya ait fırkateyn ve hücumbotların eşlik edeceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Oruç Reis, Antalya'dan ayrıldı

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
'Antalya, 16 milyon turisti rahat görecek''Antalya, 16 milyon turisti rahat görecek'
Yeni stat müjdesiYeni stat müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.