ORUÇ REİS BOĞAZDA...

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)

MTA Oruç Reis petrol ve doğalgaz arama gemisi Karadeniz'deki maden arama çalışmasının ardından İstanbul Boğazı'na geldi.

Bir süre önce Zonguldak açıklarında taş kömürü, petrol ve doğalgaz araması yapan MTA Oruç Reis gemisi bugün öğlen saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yerlilik oranı %90'ı aşan gemi 400 Milyon liraya mal edilmişti. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28'i araştırmacı, 27'si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.

Modern ve ileri teknolojiyle donatılan gemi 1500 metre derinlikten de bilgi toplayabiliyor. Hem iki boyutlu hem de üç boyutlu sismik çalışma yapabilen gemi 1 saat sonra FSM Köprüsüne ulaştı.

Görüntü Dökümü

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-Oruç Reis gemisinden genel görüntü

-Gemiden detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altında geçişi

-Gemideki personelden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

