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'Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi, 'MTA Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken drone ile havadan görüntülendi.

'Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi, 'MTA Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken drone ile havadan görüntülendi.
Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıkan, 86 metre uzunluğundaki 'MTA Oruç Reis' gemisi, 27 Ağustos Salı akşamı Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Akdeniz'e doğru yol almıştı. 'Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çekilen drone görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından, "Oruç Reis gemimiz, arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale'deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim" notuyla twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

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