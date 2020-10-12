Oruç Reis Doğu Akdeniz'de Yeniden Faaliyetlerine Başladı

Antalya Limanı’nda bir süre önce bakıma alınan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yayımlanan NAVTEX’in ardından yeniden Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine başladı.

Oruç Reis gemisi, 22 Ekim tarihine kadar yine Doğu Akdeniz’de sismik araştırma ve doğal kaynak arama faaliyetlerine devam edecek. Türkiye, Oruç Reis gemisinin bakımdan çıkmasıyla birlikte bölgede, 12 Ekim ve 22 Ekim tarihleri arasında geçerli NAVTEX ilan etmişti.

Daha önce de olduğu gibi araştırma faaliyetleri çerçevesinde bu NAVTEX’in de süresinin uzatılabileceği ifade ediliyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Oruç Reis’in yeniden Akdeniz’e döndüğünü açıkladı. Bakan Dönmez “#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız” ifadelerini kullandı.

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü doğal kaynak arama faaliyetleri, Yunanistan’la Türkiye arasında gerilime neden olmuştu. Gemi bir süre önce bakıma alınmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da geminin bakıma alındığının açıklanmasını, diyalog sürecine şans tanımak olduğunu dile getirmişti.

