Oruç Reis Gemisi Akdeniz'deki Araştırmalarını Tamamladı

Oruç Reis gemisi Akdeniz’deki sismik araştırmalarını tamamladı. Gemi, Antalya Limanı’na döndü.

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki sismik faaliyetlerini sona erdirmesiyle ilgili olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü” denildi.

Deniz tabanından 15 km derinliğe kadar iki ve üç boyutlu olarak tarama yapabilen Oruç Reis gemisinin bölgede yürüttüğü faaliyetler özellikle Yunanistan ve Türkiye arasında gerilimin artmasına neden oldu.

Yunanistan Akdeniz’de Oruç Reis’in sismik araştırmalar yaptığı bölgenin kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu iddia etti. Türkiye’yse Yunanistan ana karasında 425 km uzakta bulunan ve yüzölçümü 10 kilometrekare civarında olan Meis Adası nedeniyle Yunanistan’ın 40 bin kilometre deniz alanı ilan etmesinin hukuksuz olduğunu savundu.

