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Oruç Reis Gemisi İçin Yeni NAVTEX

23.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Oruç Reis Gemisi İçin Yeni NAVTEX

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetlerine 15 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetlerine 15 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Bununla ilgili olarak yeni bir NAVTEX yayımlandı.

Daha önce 29 Kasım’da faaliyetlerini tamamladığı duyurulan Oruç Reis Gemisi için yeniden NAVTEX ilan edilmiş oldu. Şu ana kadar daha kısa sürelerle ilan edilen NAVTEX bu kez yaklaşık 6 aylık bir süreyi kapsıyor.

Oruç Reis’in Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri başta Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle de arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. ABD yönetimi de Türkiye’yi bölgedeki tansiyon nedeniyle uyarmıştı.

Oruç Reis’in bölgedeki arama faaliyetleri sırasında Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler de kendisine eşlik edecekler.

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