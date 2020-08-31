Oruç Reis Gemisinin Görev Süresi Uzatıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin 1 Eylül’de sona eren görev süresini 12 Eylül’e kadar uzatan bir NAVTEX yayınlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisiyle birlikte Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için de aynı görev süresinin geçerli olduğu belirtildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan’la arasında gerginliğe neden oluyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek veriyor.

Geçen hafta yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Yunanistan, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmiş, ancak toplantıdan yaptırım kararı çıkmamıştı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "diplomasiye şans tanınması gerektiği" belirtilerek, önümüzdeki süreçte bir sonuca ulaşılamaması durumunda, AB’nin 24 Eylül’de yapılacak olağanüstü zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınabileceği bildirilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında arabuluculuğu sürdüreceğini kaydetmişti.