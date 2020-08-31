Oruç Reis Gemisinin Görev Süresi Uzatıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin 1 Eylül’de sona eren görev süresini 12 Eylül’e kadar uzatan bir NAVTEX yayınlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisiyle birlikte Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için de aynı görev süresinin geçerli olduğu belirtildi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan’la arasında gerginliğe neden oluyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek veriyor.
Geçen hafta yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Yunanistan, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmiş, ancak toplantıdan yaptırım kararı çıkmamıştı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, "diplomasiye şans tanınması gerektiği" belirtilerek, önümüzdeki süreçte bir sonuca ulaşılamaması durumunda, AB’nin 24 Eylül’de yapılacak olağanüstü zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınabileceği bildirilmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında arabuluculuğu sürdüreceğini kaydetmişti.
AB Şubat ayında Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine almış, AB’deki mal varlıklarının da dondurulmasına karar vermişti.
Pazartesi günü ise Yunanistan’ın Türkiye’ye sadece 2,8 mil uzaklıktaki Meis Adası’na sivil teknelerle asker gönderdiğine dair haberlere Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 1947 yılında imzalanan Paris Barış Antlaşması’na atıfta bulunuldu. Açıklamada “Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir’’ denildi.