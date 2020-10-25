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Oruç Reis İçin Yeni NAVTEX

25.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Türkiye, Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetleri sürdüren Oruç Reis gemisi için yeni bir NAVTEX daha yayımladı

Oruç Reis İçin Yeni NAVTEX

Türkiye, Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetleri sürdüren Oruç Reis gemisi için yeni bir NAVTEX daha yayımladı. Yeni NAVTEX’le Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetlerin 4 Kasım’a kadar devam edeceği duyuruldu.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerginliğe neden olan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri sürüyor. Türkiye, yayımladığı yeni NAVTEX’le halen bölgede araştırmalr yapan Oruç Reis gemisinin bölgede 4 Kasım tarihine kadar faaliyetlerine devam edeceğini ilan etti.

Bu sürenin yayımlanacak yeni NAVTEX’lerle daha da uzatılması mümkün görünüyor. Son olarak yayımlanan mesajda “ SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 25 EKİ 20 SAAT 2101Z’DAN 04 KAS 20 SAAT 2059Z’YA KADAR AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR” denilerek gemilerin faaliyet göstereceği koordinatlar paylaşıldı.

Mesajda bölgede seyredecek deniz araçlarının sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisine 6 mil açıktan geçmesi gerektiği vurgulandı.

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