Oruç Reis'in kaptanı Cankat Uzşen ilk kez konuştu

Gemide, kaptan, güverte ve makine zabitleri, gemi adamları ile jeofizik operasyonlarında görevli teknik personelle toplam 54 kişi olduklarını aktaran Uzşen, "Ekip sürekli gemideydi herhangi bir değişim olmadı. Pandemi sürecinde kurumumuz gerekli tedbirleri aldığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gemiye katılırken yapılan sağlık kontrolleri, gemiye gelirken kurum tarafından servis ayarlanması gibi uygulamalarla biz bu süreci herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık." diye konuştu.

Demre-1 lokasyonuna 9 Ağustos'ta hareket etmeden önce 35 günlük yoğun çalışma programı için geminin Antalya Limanı'na geldiğini anımsatan Uzşen, burada kumanya, malzeme, yakıt ve su ikmalleri yapıldığını söyledi.

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin kaptanı Cankat Uzşen , Oruç Reis gemisiyle Doğu Akdeniz 'de devam eden görev sürecine ve yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'MAVİ VATAN'DA GÖREV YAPMAK GURUR VE ONUR'

Uzşen, gemide 12'şer saat çalışacak şekilde iki vardiya düzeninin uygulandığını belirterek, yapılan işin hassasiyetinin göz önünde bulundurulduğunu ve bu nedenle dinlenmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle mesai saatlerinde uyku düzenlerine çok dikkat ettiklerinin altını çizen Uzşen, "Gemimiz tüm uluslararası sularda çalışan sismik gemilerdeki olanaklara sahip. Personelimiz televizyon seyredebiliyor, dinlenme salonunda oturup çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Kütüphanemiz, masa tenisimiz ve spor salonumuz var. Ayrıca internete erişim imkanımız var. Tüm personelimiz istirahat saatlerinde tüm bunlardan sınırsız şekilde faydalanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Uzşen, "Mavi Vatan" olarak kabul ettikleri bölgede görev yapmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdaheleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi. Bu süreç donanmamızın bizimle olmasıyla gemi çalışanları ve bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler de görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz dahi olmadı. 'Mavi Vatan' olarak kabul ettiğimiz bölgede görev yapmak bizim için gurur ve onur meselesi."