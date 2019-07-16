Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Dönmez twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi.

ORUÇ REİS’E YENİ GÖREV pic.twitter.com/7igIPkUDG8 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) 16 Temmuz 2019

(DHA)

