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Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e gideceğini açıkladı. Böylece Türkiye'nin Akdeniz'e gönderdiği gemi sayısı dörde yükselecek.

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Dönmez twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Doğu Akdeniz Oruç Reis Gemisi

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