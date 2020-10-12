Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi

Türkiye, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir bir NAVTEX ilan etti. İlana göre gemi 22 Ekim'e kadar faaliyetlerini sürdürecek. Son NAVTEX, Kaş'ın hemen karşısındaki Meis Adası'nın güneyinde kalan suları da kapsıyor.

Bakım ve ikmal için 1 ay önce Antalya Limanı'na demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından sabah saat 09.00'da hareket etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Navtex'in "yasa dışı" olduğu belirtildi.

Açıklamada "Bu ilan, bölgede barış ve güvenlik için tehdit oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Yunanistan, Türkiye'nin görüşmeler sürerken böyle bir adım atmasının, "Türkiye'nin güvenilmez olduğunu ve bir diyalog istemediğini bir kere daha gösterdiğini" öne sürdü ve Türkiye'nin "Geçmiş yüzyılların agresif ve yasa dışı taktiklerinde ısrarcı olduğunu" iddia etti.