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Oruç Reis "Yunan kıta sahanlığına girdi" iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunan kıta sahanlığında Meis adası açıklarındaki bölgeye girdiği iddia edildi.

Oruç Reis "Yunan kıta sahanlığına girdi" iddiası

Yunanistan bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak görüyor.Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığı içinde kalan bölgeye girdiği bildirildi. Yunan devlet televizyonu ERT'nin Yunan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Oruç Reis'in Yunanistan'ın kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettiği alanda, Girit adasının doğusu ile Meis adasının güneyinde bir noktada bulunduğunu aktardı.

Yunan deniz kuvvetlerine bağlı bir fırkateynin Oruç Reis'in hareketlerini gözlemlediği, Türk gemisinin henüz sismik araştırma faaliyetinde bulunmadığı bildirildi. Kathimerini gazetesi ise Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığına sabah saat 6.40 sularında girdiğini, Meis adasının yaklaşık 200 kilometre açığında bulunduğunu ve Yunan HS Nikiforos Fokas fırkateyni tarafından takibe alındığını kaydetti. Kathimerini, geminin kötü hava koşulları nedeniyle yönünü değiştirmek zorunda kalmış olabileceğini belirtti. Oruç Reis'e eşlik eden bir askeri gemi bulunmadığı da aktarıldı.

Türkiye, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde Girit'i doğudan çevreleyen bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi ilan etmişti. Yunanistan, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat hakkında BM'ye şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Türkiye, Girit'in karasularına sahip olduğu, ancak münhasır ekonomik bölgesinin bulunmadığı tezini savunuyor.

"Türkiye Atina'nın tepkisini test ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada Libya ile ilan edilen bölgede bu yıl mümkün olduğunca hızlı bir şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlayacaklarını açıklamıştı.

Atina Üniversitesi'nden jeopolitik profesörü Yannis Mazis, Yunan ANT1 televizyonuna verdiği demeçte Ankara'nın Oruç Reis'i bölgeye göndererek Yunanistan'ın tepkisini ölçmek istediği değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, Türkiye'nin arama ve sondaj faaliyetlerine başlaması durumunda ellerindeki tüm imkanlarla karşı koyacaklarını açıklamıştı.

DW,dpa/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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