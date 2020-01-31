Oruç Reis "Yunan kıta sahanlığına girdi" iddiası

Yunanistan bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak görüyor.Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığı içinde kalan bölgeye girdiği bildirildi. Yunan devlet televizyonu ERT'nin Yunan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Oruç Reis'in Yunanistan'ın kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettiği alanda, Girit adasının doğusu ile Meis adasının güneyinde bir noktada bulunduğunu aktardı.

Yunan deniz kuvvetlerine bağlı bir fırkateynin Oruç Reis'in hareketlerini gözlemlediği, Türk gemisinin henüz sismik araştırma faaliyetinde bulunmadığı bildirildi. Kathimerini gazetesi ise Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığına sabah saat 6.40 sularında girdiğini, Meis adasının yaklaşık 200 kilometre açığında bulunduğunu ve Yunan HS Nikiforos Fokas fırkateyni tarafından takibe alındığını kaydetti. Kathimerini, geminin kötü hava koşulları nedeniyle yönünü değiştirmek zorunda kalmış olabileceğini belirtti. Oruç Reis'e eşlik eden bir askeri gemi bulunmadığı da aktarıldı.