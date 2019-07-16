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Oruç Reis'e yeni görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedilerek, "Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Arama ve sondaj gemilerimiz bölgedeki bütün operasyonlarını planlandığı şekilde yürütüyor ve yürütmeye devam edecek. Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir" denildi. Bölgedeki arama faaliyetlerine 4'üncü geminin de dahil edileceği belirtilen açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dâhil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek. Öte yandan, Türkiye’nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili Bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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