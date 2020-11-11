Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapmakla görevli Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresinin uzatıldığını duyurdu. Yeni ilan edilen Navtex‘le (denizcilere duyuru) Oruç Reis'in görev süresi 23 Kasım'a dek uzatıldı.

Daha önce Oruç Reis'in 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları, jeolojik, jeofizik ve hidrografik oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanan komşu ülke Yunanistan ile gerginliğe neden oluyor.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.

DW / HT,ET

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