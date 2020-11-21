Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı

Daha önce Oruç Reis'in 23 Kasım'a kadar bölgedeki faaliyetlerini sürdüreceği ilan edilmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık yaşadığı Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerginliğe neden oluyor.

Oruç Reis'in görev süresi 23 Kasım Pazartesi günü sona eriyordu.Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresinin uzatıldığını duyurdu. Yeni ilan edilen Navtex‘le (denizcilere duyuru) Oruç Reis'in görev süresi 29 Kasım'a kazar uzatıldı. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Ataman ve Cengizhan gemilerinin eşlik ettiği sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in "uluslararası hukuka uygun olarak Türk kıta sahanlığında" faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destek veren AB ise Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanabileceği mesajını veriyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar konusunda Aralık ayına kadar verilen süreyihatırlatarak, "Zaman doluyor ve Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına doğru ilerliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

DW/JD,ETO

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