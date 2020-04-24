Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

Korona virüsten korunmak için alınması gereken önlemlerin başında el hijyeni, sosyal izolasyon ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak geldiğini, bunun için stresten uzak durmak ve iyi uyku kadar alınan besinlerin kalitesi de önem taşıdığını ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, oruç tutacak olanların bağışıklık sistemlerinin zayıflamaması için önerilerde bulundu.

Diyetisyen İrem Tuğçe Korkut, oruç tutmanın sık aralıklarla ilaç kullanmanız gereken bir hastalığınız yoksa vücut için sağlıklı olduğunu ve doğru beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi. Korkut, “Uzun süreli açlık, vücuttaki kötü huylu metabolitlerin temizlenmesini sağlar. Karaciğeriniz için iyi bir arınmadır. Karaciğer glikoz depolarını tüketerek, yenilenir. Metabolizma yağ yakmaya başlar” dedi.

Korkut, vücudun uzun saatler aç kaldığını, bu yüzden oruç tutanların öğünlerini iftar, iftar sonrası ve sahur olmak üzere üç öğün olarak düzenlemesi gerektiğinin altını çizdi.