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Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. Uzmanlar, Ramazan ayında oruç tutarken uzun saatler aç kalmanın bağışıklığı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek iftar ve sahurda yenilenlere dikkat edilmesi gerektiğini öneriyor.

Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

Korona virüsten korunmak için alınması gereken önlemlerin başında el hijyeni, sosyal izolasyon ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak geldiğini, bunun için stresten uzak durmak ve iyi uyku kadar alınan besinlerin kalitesi de önem taşıdığını ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, oruç tutacak olanların bağışıklık sistemlerinin zayıflamaması için önerilerde bulundu.

Diyetisyen İrem Tuğçe Korkut, oruç tutmanın sık aralıklarla ilaç kullanmanız gereken bir hastalığınız yoksa vücut için sağlıklı olduğunu ve doğru beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi. Korkut, “Uzun süreli açlık, vücuttaki kötü huylu metabolitlerin temizlenmesini sağlar. Karaciğeriniz için iyi bir arınmadır. Karaciğer glikoz depolarını tüketerek, yenilenir. Metabolizma yağ yakmaya başlar” dedi.

Korkut, vücudun uzun saatler aç kaldığını, bu yüzden oruç tutanların öğünlerini iftar, iftar sonrası ve sahur olmak üzere üç öğün olarak düzenlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Oruç tutarken bağışıklığı güçlü tutmak için yenilenlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Korkut, bu dönemde sebze ve protein ağırlıklı beslenilmesini önerdi. Korkut, “Sebzeler posa yönünden zengindir. Bol posa tüketimi, oruç tutarken bağırsakların hızlı çalışmasını sağlar. Ayrıca sebzeler vitamin ve mineral deposudur. Sebzeleri çok pişirmeden diri olarak tüketmeliyiz. Özellikle pırasa, ıspanak, semizotu, enginar, kabak, karnabahar, soğan gibi sebzeleri iftar sofrasından eksik etmemeliyiz” dedi. Ramazan ayı boyunca basit şeker ve karbonhidrat tüketiminin azaltılması gerektiğini sözlerine ekleyen Korkut, “Tahıl grubu unlar yerine, nohut unu, mercimek unu, karabuğday unu ya da kinoa gibi protein ve posa oranı yüksek alternatifler kullanabiliriz. Kaliteli ve yeterli protein alımına dikkat etmeliyiz. Hayvansal etlerin doğal olarak yetiştirilmiş ve güvenilir olmasına önemli” şeklinde konuştu.

'SU İÇMEYİ UNUTMAYIN'

Meyve tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Korkut, “Özellikle akşam geç saatlerde tüketilen meyveler kan şekerini yükseltecektir. Şeker oranı az, yeşil elma, böğürtlen, ahududu, greyfurt gibi meyveler tüketebiliriz. Baharat tüketimini artırabiliriz. Yemekleri pişirirken, zerdeçal, zencefil, kimyon, kırmızı pul biber, karabiber gibi baharatları eklemek bağışıklığımızı kuvvetlendirir. Yeterli su içtiğimizden emin olmalıyız. Sahurda ve iftarda 2-3 litre su içmeliyiz. İftardan 2 saat sonra orta tempoda spor aktivitesi yapabiliriz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ORUÇ bağışıklık sistemi

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