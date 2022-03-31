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Oruç tutmak farz mı? Ramazan ayı orucu farz mı?

31.03.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Mayıs 2022 Pazar günü sona erecek. İbadetlerin yerine getirildiği ramazan ayında oruç tutmanın farz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki oruç tutmak farz mı? Ramazan orucu farz mı? İşte merak edilenler...

Oruç tutmak farz mı? Ramazan ayı orucu farz mı?

Ramazan ayı yaklaşırken birçok Müslüman, orucun farz olup olmadığını araştırıyor. Bazı nedenlerden dolayı oruç tutamayan Müslümanların araştırdığı oruç farz mı, sünnet mi sorusu, dini kaynaklar tarafından da ele alınmıştır. Peki oruç tutmak farz mı? Ramazan orucu farz mı? İşte ayrıntılar...

ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekir. Bir mazeret ile veya mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Oruç tutmak farz mı?

Ramazan orucunun bozulursa kefaret orucu tutulur. Kefaret orucu da farzdır. Ayrıca yanlışlıkla veya kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farzdır.

Ramazan orucu yalnızca Ramazan ayında tutulur. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir. Ramazan orucu tutulmazsa, kaza orucu da mubah olan bir zaman tutulabilir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü

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