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Oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? 1 günlük oruç kefareti ne kadar? Ramazan için geri sayım başladı

11.03.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi bu mübarek ayı yardımlaşma, ibadet, dua ile geçirecek. Bilindiği üzere oruçlu bir kişi orucu bilinçli olarak bozarsa telafi için kefaret orucu tutmak zorunda kalıyor. Peki oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? 1 günlük oruç kefareti ne kadar? İşte detaylar...

Oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? 1 günlük oruç kefareti ne kadar? Ramazan için geri sayım başladı

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. En hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayı için Müslümanlar hazırlıklarına başladı. Peki oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? 1 günlük oruç kefareti ne kadar? İşte detaylar...

Oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? 1 günlük oruç kefareti ne kadar? Ramazan için geri sayım başladı

ORUÇ TUTMAYA NE ZAMAN BAŞLAYACAĞIZ?

Ramazan bu sene 23 Mart'a denk geliyor. Müslümanlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayacak gecede oruç için sahura kalkacak.

1 GÜNLÜK ORUÇ KEFARETİ NE KADAR?

Ramazan ayında oruç tutmayan kişinin kefaret orucu tutmasına gerek yoktur. Çünkü kefaret orucunu oruç tutmayanlar değil, oruçluyken orucu bozanlar tutmalıdır. Ramazan ayında oruç tutmak çok sevaptır. Ramazan ayında tutulan orucun sevabı ile, Ramazan ayından sonra tutulan orucun sevabı aynı değildir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 377).

Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).

Tutulamayan oruca mukabil verilen fidye sadaka-i fıtır (fitre) miktarı kadardır. 2023 yılında fitre miktarı 70 TL olmuştur.

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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Oruç Ramazan

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