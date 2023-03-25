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Oruç tutmayanın vereceği para 2023: Oruç tutamayanlar ne yapmalı? Günlük oruç kefareti nedir?

25.03.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç ibadeti İslam’ın 5 şartından biri ve belirli şartları taşıyan her Müslüman’ın Ramazan ayında oruç tutması farz kılınmıştır. Bununla birlikte pek çok kişi de sağlığı el vermediği için veya başka nedenlerle oruç tutamıyor. Peki, oruç tutamayanlar ne yapmalı? Oruç tutamayanın vereceği para fidye bu yıl ne kadar? İşte detaylar...

Oruç tutmayanın vereceği para 2023: Oruç tutamayanlar ne yapmalı? Günlük oruç kefareti nedir?

Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşlar 'oruç kefareti ve oruç tutamayanlar ne yapmalı?' konularıyla ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İslam alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetleri gerçekleştirilecek. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'daki oruç, İslâm’ın beş şartından biri ve önemli bir ibadet olarak dini kaynaklarda yer alıyor. İşte oruç tutamayanın vereceği para, günlük oruç kefaret ücreti ve oruç tutamayanların ne yapacağına dair bilgiler...

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI?

Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

ORUÇ TUTMAYANIN VERECEĞİ PARA 2023

Oruç ibadetini yerine getiremeyen müslümanlar, tutmadıkları gün kadar fidye vermek durumundalar. Fidye, bir ihtiyaç sahibinin bir gün için karnını doyurmak anlamına geliyor. Fidye bu şekilde verileceği gibi para olarak da verilebilmektedir. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında oruç kefareti asgari 70 TL olarak belirlenmiştir.

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Ramazan ayında gün gün de verilebilirken ay sonunda toplu olarak da verilebilmektedir. Ramazan ayında oruç tutamayanlar için hadislerde verilen bilgilere göre bir kişiyi bir gün boyunca doyurmak olarak geçmektedir. Burada bir gün doyurmaktan kasıt 2 öğündür. 2 öğün ise Diyanet'e göre 70 TL olarak hesaplanmıştır. Bir gün için ödenecek tutar 70 TL olarak belirtilmiştir. 30 gün boyunca oruç tutamayacak olanların ise 2 bin 100 TL olarak ödemeleri gerekmektedir.

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